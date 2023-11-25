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AK Parti'de temayül yoklaması yarın! Belediye başkan aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 13:57
AK Parti'de yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Yarın 81 ilde temayül yoklamasına başlıyor. Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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