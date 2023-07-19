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AK Parti'de seçim takvimi netleşmeye başladı

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Giriş: 19.07.2023 16:34
Yerel seçimlere yaklaşık sekiz aylık bir süre kaldı. AK Parti'nin seçim takviminde yol haritası de çizilmeye başlandı. Detayları A Haber ekibinden Murat Sekban aktardı.
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