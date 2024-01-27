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AK Parti'de seçim beyannamesi tamam! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşüm

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 10:37
AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesi tamamlandı. 8 ana başlıktaki beyannamenin ana omurgasını dirençli şehirler oluşturacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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