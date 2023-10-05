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AK Parti'de büyük kongre hazırlığı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de.

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Giriş: 05.10.2023 12:59
Son dakika haberi... Yeni MYK ne zaman belirlenecek? Büyükşehir adayları ne zaman açıklanır? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı..
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