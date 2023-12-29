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AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 29.12.2023 11:57
AK Parti'de adaylar belirlendi mi? Hangi illerin temayül yoklamaları tamamlandı? AK Parti adayları ne zaman açıklayacak? İstanbul adayı kim olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları harita üzerinde anlattı.
AK Partide bazı illerde adaylar netleşti AK PARTİ'DE BAZI İLLERDE ADAYLAR NETLEŞTİ

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