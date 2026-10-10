Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.