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Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da 8 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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