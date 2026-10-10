Kırşehir’de 20 yıllık sır perdesi aralandı: Rıza Güzel cinayetinde 2 tutuklama!

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 20 yıl önce sırra kadem basan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel dosyasında sis perdesi aralandı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kırşehir Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda olayın kasten öldürme olduğu tespit edildi; gözaltına alınan şüphelilerin yer göstermesiyle bulunan kemik parçalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.