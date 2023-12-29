AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

BAZI İLLERDE ADAYLAR NETLEŞTİ

Ayrıntılar netleşiyor. Hatta Başkan Erdoğan'ın aklında bazı illerde adaylar da net bir şekilde. Ama bunu açıklamak çok doğru olmayacağı için biz bu sözü bu yanıtı Başkan Erdoğan'a bırakıp bugüne kadar en azından neler yapıldı onlardan bahsedelim sizlere.