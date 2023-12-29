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AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı
AK Parti'de adaylar belirlendi mi? Hangi illerin temayül yoklamaları tamamlandı? AK Parti adayları ne zaman açıklayacak? İstanbul adayı kim olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları harita üzerinde anlattı.
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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:56Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:58