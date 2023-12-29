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AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

AK Parti'de adaylar belirlendi mi? Hangi illerin temayül yoklamaları tamamlandı? AK Parti adayları ne zaman açıklayacak? İstanbul adayı kim olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları harita üzerinde anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:58
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AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

AK Parti'de yerel seçimler için çalışmalar sürüyor. Peki adaylar belirlendi mi? Hangi illerde temayül yoklamaları tamamlandı? Adaylar ne zaman açıklanacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'dan detayları harita üzerinde anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

BAZI İLLERDE ADAYLAR NETLEŞTİ

Ayrıntılar netleşiyor. Hatta Başkan Erdoğan'ın aklında bazı illerde adaylar da net bir şekilde. Ama bunu açıklamak çok doğru olmayacağı için biz bu sözü bu yanıtı Başkan Erdoğan'a bırakıp bugüne kadar en azından neler yapıldı onlardan bahsedelim sizlere.

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AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

Yanımızda Türkiye haritası var. Biz iki farklı renge boyadık. Bunun tek bir sebebi var önce size sarı olan renklerle 30 büyükşehri göstermek istedik. Diğer bordo renkte de kentlerden bahsetmek istiyoruz. Tam 51 şehirden bahsedeceğiz.

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AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

2 BÜYÜKŞEHİRDE MHP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK

AK Parti ve MHP arasında bir uzlaşı söz konusu muhakkak. Bir iş birliği protokolü hazırlanmıştı. Sarı olarak görülen yerlerde 30 büyükşehirde bir anlaşma yapıldı.


İçerisinde 28 tanesinde AK Parti kendi adayını çıkaracak. 2 büyükşehirde ise MHP kendi adayını çıkartmış olacak.

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AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti! Ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Rüya Akkuş anlattı

Bunlardan bir tanesi Mersin, diğeri ise Manisa. Ama AK Parti temayülü yaparken Mersin ve Manisa illeri için de temayül gerçekleştirdi. İlçelerde kimi aday olarak görmek istersiniz sorusunu yöneltti.