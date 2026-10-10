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Aksaray'da yerin altından çıkan doğal gazlı suya yoğun ilgi! İçecek yapıp tüketiyorlar
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray'da yerin altından çıkan doğal gazlı suya yoğun ilgi! İçecek yapıp tüketiyorlar

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerindeki Koçpınar köyünde yer altından kendiliğinden çıkan doğal gazlı su, vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Halk arasında "sodalı su" olarak bilinen ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olduğuna inanılan kaynak suyu, toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek şeklinde de tüketiliyor. Hayırsever bir vatandaşın çeşmeye dönüştürdüğü kaynaktan çok sayıda kişi su dolduruyor.

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