AK Parti’de 8. Olağan Kongre takvimi başlıyor! Kongre takvimi 3 Eylül’de başlatılacak

AK Parti'de kongre tarihi belli oluyor. 3 Eylül'de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında kongreleri başlatma kararı da alınacak. Ekim ayında kongre sürecinin başlaması Mayıs 2025'te de büyük kongreye gidilmesi bekleniyor.

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