Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı”, 11 şehrin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti belediyeleri olarak çok büyük işler yaptıklarını ancak bir çorbaya kurban gittiklerini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun-Ankara Hızlı Tren Projesi ve yeni liman yatırımlarının tamamlanmasıyla Samsun’un Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı hâline geleceğini vurguladı.

