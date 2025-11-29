29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 15:40
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı”, 11 şehrin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti belediyeleri olarak çok büyük işler yaptıklarını ancak bir çorbaya kurban gittiklerini söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise Samsun-Ankara Hızlı Tren Projesi ve yeni liman yatırımlarının tamamlanmasıyla Samsun’un Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı hâline geleceğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’nde
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
İşte İmralı ziyaretinin tüm ayrıntıları
İşte İmralı ziyaretinin tüm ayrıntıları
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
Kiracı mı haklı, ev sahibi mi?
Kiracı mı haklı, ev sahibi mi?
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
CHP’de genel başkan seçimi bugün!
CHP'de genel başkan seçimi bugün!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
Daha Fazla Video Göster