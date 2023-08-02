02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan seçim turuna Adıyaman’dan başlayacak

AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor! Başkan Erdoğan seçim turuna Adıyaman’dan başlayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2023 16:21
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları asıl şimdi başladı. Teşkilat tam kadro sahada olacak. Vekiller de kırsala inecek. 2023 Şehir Buluşmaları adı altında bakanlara da görev düşecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor
AK Parti yerel seçimlere hazırlanıyor
İngiltere’den KKTC açıklaması
İngiltere'den KKTC açıklaması
Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı sırada
Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sırada
3 PKK’lı terörist öldürüldü
3 PKK'lı terörist öldürüldü
Hörstel A Haber’e konuştu
Hörstel A Haber'e konuştu
CHP MYK’da 4 saat neler konuşuldu?
CHP MYK'da 4 saat neler konuşuldu?
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
Bakan Özhaseki A Haber’de
Bakan Özhaseki A Haber'de
Seçim bitti ittifak bitti
"Seçim bitti ittifak bitti"
Akbelen olaylarının perde arkası
Akbelen olaylarının perde arkası
İmamoğlu’ndan değişim yemeği
İmamoğlu’ndan değişim yemeği
CHP’de yaşanan yerel seçim krizi büyüyor
CHP’de yaşanan yerel seçim krizi büyüyor
Daha Fazla Video Göster