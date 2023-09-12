12 Eylül 2023, Salı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası kritik açıklamalar
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili sert tepki gösteren Çelik, "O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.