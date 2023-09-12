12 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası kritik açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası kritik açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2023 20:21
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 12 Eylül açıklamalarıyla ilgili sert tepki gösteren Çelik, "O günden beri kanun içerisinde, hukuk içerisinde alınan tedbirlere Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bir sivil darbe diyerek, aslında darbecilerin kullandığı bir literatürü kullanıp sürekli olarak 15 Temmuz'daki darbe girişimine bir mazeret üretmeye çalıştıklarının farkında değiller ya da farkındalar ama maalesef bu çirkin yolu takip etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
MYK toplantısı sonrası açıklamalar
MYK toplantısı sonrası açıklamalar
Fas depreminde Van ayrıntısı!
Fas depreminde Van ayrıntısı!
CHP’de değişim istedi görevden alındı!
CHP’de değişim istedi görevden alındı!
Kafkaslar’da gerilimi kim artırıyor?
Kafkaslar'da gerilimi kim artırıyor?
Yeni Anayasa Sempozyumu
Yeni Anayasa Sempozyumu
Munzur üniversitesi kente neler kattı?
Munzur üniversitesi kente neler kattı?
YKS ek yerleştirmeleri başladı!
YKS ek yerleştirmeleri başladı!
Erdoğan’dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı
Erdoğan'dan tüm partilere yeni anayasa çağrısı
Zincirbozan’ın sırları A Haber’de
Zincirbozan’ın sırları A Haber’de
A Haber depremin merkez üssünde!
A Haber depremin merkez üssünde!
Bakan İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de
Bakan İbrahim Yumaklı’dan A Haber’de
Enerjide merkez ülke: Türkiye! Plan belli...
Enerjide merkez ülke: Türkiye! Plan belli...
Daha Fazla Video Göster