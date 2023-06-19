19 Haziran 2023, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik asgari ücretin açıklanacağı tarihe ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Komisyonun toplantısına saygı göstermemiz gerekiyor. O tarihte karar çıkıp cumhurbaşkanımızın önüne geldikten sonra açıklanacaktır." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ekonomi alanında da yeni adımlar atılacağını söyleyen Çelik,kiralara ve enflasyona yönelik hamlelerin geleceğini belirtti. Çelik bunların yanında Başkan Erdoğan'ın yakın zamanda Mısır Cumhurbaşkanı Sİsi ile görüşeceğini ifade etti. İşte detaylar...