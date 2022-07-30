30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miçotakis'e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miçotakis'e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 09:19
Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı bir kez daha skandal sözlerle hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den tepki geldi... Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
MİT nokta operasyon! Nüsret Tebiş yok edildi
Miçotakis’e çok sert tepki!
Miçotakis'e çok sert tepki!
Ordu’da Başkan Erdoğan heyecanı!
Ordu'da Başkan Erdoğan heyecanı!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Gurbetçilerin Kuluforniyası!
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Hem tarihi hem hayati dönüşüm
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor
Özlem Gürses: Bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Eskişehir’de zam furyası! Neler oluyor?
Eskişehir'de zam furyası! Neler oluyor?
Daha Fazla Video Göster