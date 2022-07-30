30 Temmuz 2022, Cumartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Miçotakis'e: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz
Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı bir kez daha skandal sözlerle hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e AK Parti'den tepki geldi... Sözcü Ömer Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür." dedi.