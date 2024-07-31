31 Temmuz 2024, Çarşamba
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten “İsmail Haniye” açıklaması: Bölgesel savaşın tetiği çekildi
İran'ın başkenti Tahran'da suikast ile şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek. Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. Netanyahu hem kendi kişisel durumunu kurtarmak için hem de kendisinin ve ekibinin yargılanmasını önlemek için ‘katliamcı’ ve ‘yayılmacı’ siyaseti bölgeye yaymaya çalışıyor. İsrail bu eylemi yaparak bir ‘bölge savaşı’ çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur." ifadelerini kullandı.