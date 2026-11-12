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COP31'de 4. gün! Dünya liderleri Antalya'da, gözler kritik temaslarda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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COP31'de 4. gün! Dünya liderleri Antalya'da, gözler kritik temaslarda

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dördüncü güne girildi. Dünya liderlerinin bir araya geldiği zirvede iklim kriziyle mücadele, uluslararası iş birliği ve küresel iklim politikaları ele alınırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları da sürüyor. Zirve kapsamında gerçekleştirilen paneller, ülkelerin iklim hedefleri ve Türkiye'nin sıfır atık çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, COP31'in dördüncü gününde hangi başlıklar öne çıkıyor? Antalya'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.

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