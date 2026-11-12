Başkan Erdoğan'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği! Pezeşkiyan ve Şahbaz Şerif ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Zirvesi'nin dördüncü gününde Antalya'da dünya liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürdü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelen Erdoğan, İran-ABD arasındaki çatışmaların sona ermesi ve Mekke Savunma İttifakı'nın önemine dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Gürcistan, Libya, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti liderleriyle de görüştü.