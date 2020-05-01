- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki
A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li isimlerin darbe tehdidine tepki gösterdi. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.