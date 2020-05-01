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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

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01.05.2020
A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li isimlerin darbe tehdidine tepki gösterdi. Darbe tehdidinde bulunan CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan Çelik, "Milletimizi tehdit edenlere karşı AK Parti dimdik ayaktadır" dedi.

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