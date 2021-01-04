05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Fikri Sağlar skandal "başörtüsü" sözlerine böyle yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Fikri Sağlar skandal "başörtüsü" sözlerine böyle yanıt verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2021 20:34
Güncelleme:04.01.2021 21:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Fikri Sağlar'ın "başörtüsü" sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar" dedi. Sağlar, Katıldığı bir TV kanalında "Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum" diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ömer Çelik, 2020'nin son faşist saldırısının CHP'li Fikri Sağlar'dan geldiğini ifade etti.

Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti sağlayacağına inanmıyorum." dediğini aktaran Çelik, bu sözlere tepki gösterildiğini hatırlattı.

İşte CHP eski milletvekili Fikri Sağların başörtüsü konusunda maskesini düşüren 25 Ekim 1987 tarihli Milliyet haberi! İŞTE CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ SAĞLAR'IN "BAŞÖRTÜSÜ" KONUSUNDA MASKESİNİ DÜŞÜREN 25 EKİM 1987 TARİHLİ MİLLİYET HABERİ!

Çok sayıda kadının geçmişte hayatlarının en önemli yıllarını kaybettiğine, büyük bedeller ödendiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Hala çıkıyorlar, dünyada şu anda ancak Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar. Ondan sonra kim ne derse desin, 'Ben üniversitede hizmet alan, hizmet veren ayrımı yapıyorum, ben türban ve başörtüsü ayrımı yapıyorum', elinizde bir cihaz mı var bunu ölçecek, kişinin taktığının başörtüsü mü türban mı olduğunu? Neye göre ayıracaksınız, kamusal alanı neye göre böleceksiniz? Bir insan birincilikle, ikincilikle, belli bir dereceyle veya bir üniversiteden başörtülü olarak mezun olacak, sonra 'Kamuda görev yapamazsınız' diyeceksiniz. Böylesine faşist kamusal alan düzenlemesi olur mu? Kamusal alan karşılıklı olarak etkileşimin olduğu, demokrasinin gerçek yatağını oluşturan alandır. Siz bu kamusal alanı böyle zehirler, enfekte edersiniz ülkeyi felç edersiniz."

Önceki dönemlerde yaşananları anımsatan Çelik, Türkiye'de Anayasanın üstünde kimsenin okumadığı, görmediği bir kırmızı kitap bulunduğunu, iktidar partisinin yaptığı MYK, MKYK toplantısına gösterilen ilgiden fazlasının Milli Güvenlik Kuruluna gösterildiğini anımsattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!
"Can Ataklı laik seküler bir meczuptur!"
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Başbuğ ve Ataklı'nın darbe imaları ne anlama geliyor?
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
Darbe imasında bulunan İlker Başbuğ’a Metiner’den kilit soru!
AK Parti'den Sağlar'ın sözlerine yanıt!
AK Parti'den Sağlar'ın sözlerine yanıt!
İlker Başbuğ'a darbe tepkisi
İlker Başbuğ'a "darbe" tepkisi
Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
18 yılda gerçekleşen sağlık devrimi
18 yılda gerçekleşen sağlık devrimi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ataklı ve Başbuğ'dan darbe iması! Tepkiler peş peşe geldi
Ataklı ve Başbuğ'dan darbe iması! Tepkiler peş peşe geldi
Ulaşımda çağ atlatan projeler
Ulaşımda çağ atlatan projeler
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye döndü mü?
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye döndü mü?
İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi
İlker Başbuğ'dan skandal darbe tehdidi
Daha Fazla Video Göster