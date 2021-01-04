AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Fikri Sağlar skandal "başörtüsü" sözlerine böyle yanıt verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Fikri Sağlar'ın "başörtüsü" sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik "Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar" dedi. Sağlar, Katıldığı bir TV kanalında "Türbanlı hâkimin adil olacağından kuşkuluyum" diyerek ayrıştırıcı bir dil kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ömer Çelik, 2020'nin son faşist saldırısının CHP'li Fikri Sağlar'dan geldiğini ifade etti.

Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti sağlayacağına inanmıyorum." dediğini aktaran Çelik, bu sözlere tepki gösterildiğini hatırlattı.

Çok sayıda kadının geçmişte hayatlarının en önemli yıllarını kaybettiğine, büyük bedeller ödendiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Hala çıkıyorlar, dünyada şu anda ancak Avrupa'daki Neonazilerin konuşacağı üslupla Türkiye'deki başörtülü kadınlara karşı konuşuyorlar. Ondan sonra kim ne derse desin, 'Ben üniversitede hizmet alan, hizmet veren ayrımı yapıyorum, ben türban ve başörtüsü ayrımı yapıyorum', elinizde bir cihaz mı var bunu ölçecek, kişinin taktığının başörtüsü mü türban mı olduğunu? Neye göre ayıracaksınız, kamusal alanı neye göre böleceksiniz? Bir insan birincilikle, ikincilikle, belli bir dereceyle veya bir üniversiteden başörtülü olarak mezun olacak, sonra 'Kamuda görev yapamazsınız' diyeceksiniz. Böylesine faşist kamusal alan düzenlemesi olur mu? Kamusal alan karşılıklı olarak etkileşimin olduğu, demokrasinin gerçek yatağını oluşturan alandır. Siz bu kamusal alanı böyle zehirler, enfekte edersiniz ülkeyi felç edersiniz."

Önceki dönemlerde yaşananları anımsatan Çelik, Türkiye'de Anayasanın üstünde kimsenin okumadığı, görmediği bir kırmızı kitap bulunduğunu, iktidar partisinin yaptığı MYK, MKYK toplantısına gösterilen ilgiden fazlasının Milli Güvenlik Kuruluna gösterildiğini anımsattı.