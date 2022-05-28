AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu 'politik dedikoduculuk' yapıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor." dedi. "Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak" ifadelerine yer veren Çelik, "Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz." cümlelerine yer verdi.

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