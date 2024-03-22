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AK Parti Nevşehir adayı projelerini A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 22.03.2024 12:37
A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran projelerini anlattı. İşte tüm detaylar…
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