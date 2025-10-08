08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti MYK gündeminde neler var?
AK Parti MYK gündeminde neler var?

AK Parti MYK gündeminde neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 15:26
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. MYK toplantısında gündemdeki sıcak başlıklar ele alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti MYK gündeminde neler var?
AK Parti MYK gündeminde neler var?
AK Parti MYK gündeminde neler var?
Korsan İsrail Özgürlük Filosu’nu gasbetti!
Korsan İsrail Özgürlük Filosu'nu gasbetti!
O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı
O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Linç korosu CHP’nin eseridir
"Linç korosu CHP'nin eseridir"
Sivil anayasa irademiz baki
"Sivil anayasa irademiz baki"
Özgür Özel’e sert sözler: Kukla genel başkan...
Özgür Özel'e sert sözler: Kukla genel başkan...
Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak
"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak"
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
A Haber aktivistlerin getirileceği limanda
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Kredi kart borçları da yapılandırılacak!
Daha Fazla Video Göster