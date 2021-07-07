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AK Parti MKYK toplantısı yapılacak! İşte Ankara’nın sıcak gündemi

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Giriş: 07.07.2021 09:14
Başkan Erdoğan MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek ardından TOKİ'nin 1 milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni katılacak. Meclis’te Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürdürülecek. Hayvanları koruma kanunu teklifi hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta meclis başkanlığına verilmişti. Hayvanların artık mal değil can olarak kabul edilmesi planlanan teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Arzu Fidan verdi aktardı.
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