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AK Parti Kastamonu adayı Tahsin Babaş oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 16:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını tek tek açıkladı. AK Parti Kastamonu adayı Tahsin Babaş oldu.
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