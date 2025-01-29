AK Parti kadın kollarında değişim! Ayşe Keşir’in görevini Tuğba Işık Ercan devralacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'i ve görevi devralacak İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ı davet etti. Başkan Erdoğan, "4 yıl bu görevi Ayşe Hanım başarıyla sürdürdü. Şimdi de inşallah bu görevi bir devir teslimle Tuğba Hanım’a devrediyorlar. Yeni bir ekiple beraber yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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