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AK Parti kadın kollarında değişim! Ayşe Keşir’in görevini Tuğba Işık Ercan devralacak

AK Parti kadın kollarında değişim! Ayşe Keşir'in görevini Tuğba Işık Ercan devralacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 13:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'i ve görevi devralacak İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ı davet etti. Başkan Erdoğan, "4 yıl bu görevi Ayşe Hanım başarıyla sürdürdü. Şimdi de inşallah bu görevi bir devir teslimle Tuğba Hanım’a devrediyorlar. Yeni bir ekiple beraber yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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AK Parti kadın kollarında değişim! Ayşe Keşir’in görevini Tuğba Işık Ercan devralacak
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