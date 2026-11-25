AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan’dan 25 Kasım mesajı: Kadına şiddetle mücadelede ortak irade çağrısı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. 6284 sayılı Kanun, KADES ve yeni eylem planına dikkat çeken Ercan, “Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz” dedi.