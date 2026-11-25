AK Parti’den 25 Kasım mesajı: “Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına rıza gösteremeyiz”

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. 6284 sayılı Kanun, KADES ve 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planına dikkat çeken Demirer, Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde kadınlara yönelik hak ihlallerine karşı uluslararası topluma çifte standarttan uzak hareket etme çağrısı yaptı.