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AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar CHP'nin yalanlarını A Haber'de deşifre etti! Kaynakların aktarılışından haberdarlar

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Giriş: 06.07.2021 09:34
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'a konuk oldu. İzmir'deki gelişmeleri değerlendiren AK Parti'li vekil CHP'nin yabancı yatırımcıları Türkiye'ye karşı negatif yönde etkilediğini dile getirdi.
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