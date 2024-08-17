AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber'e konuştu: CHP'li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

3 gündür yurt genelinde devam eden orman yangınları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka’da incelemelerde bulundu. İnan burada A Haber'e yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış." ifadelerini kullandı.