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AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber'e konuştu: CHP'li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yangın bölgesinde A Haber'e konuştu: CHP'li belediyeler görevlerini yapmakta çok yetersiz kaldı

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Giriş: 17.08.2024 19:50
Güncelleme:17.08.2024 20:03
3 gündür yurt genelinde devam eden orman yangınları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka’da incelemelerde bulundu. İnan burada A Haber'e yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığımız her yerde mücadele ortaya koyuyor. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri görevlerini yapmakta çok yetersiz kalmış. Müdahale etmekte geç kalmış." ifadelerini kullandı.
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