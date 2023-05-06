AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan: Türkiye’nin Başkan Erdoğan’a her zamankinden daha çok ihtiyacı var

A Haber’de yayınlanan Satır Arası’mda Türkiye sevdalısı Cumhur İttifakı ile içinde HDPKK ve FETÖ’nün talimat verdiği 7’li koalisyon arasında yaşanan 14 Mayıs seçimleri yarışı ele alındı. Başkan Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için zafere bir adım daha yaklaşan AK Parti’de yürütülen seçim çalışmalarına dair AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan önemli mesajlar vererek ‘zillet ittifakı’nın ABD ve Avrupa güdümlü iktidar olma çabasını yorumladı. Sayan, “İzmir vatan söz konusu olunca ilk kurşunu atan ve yiyendir. Her zamankinden daha çok Türkiye’nin Başkan Erdoğan’a ihtiyacı var. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Türk halkı herkese çok büyük ders verecek. Sayın Erdoğan 1. turda bu seçimi önde bitirecektir.” dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçime 1 hafta kala meydanların dili ne diyor? A Haber'e konuk olarak katılan AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan, seçim gündemine dair kritik mesajlar verdi.

"AK PARTİ'YE OY VERİN"

Sayan, "Herkesten oy istiyorum. İzmirli seçmenimden bu seçim için oy istiyorum. Bunu programı fırsat bilerek" ifadelerine yer verdi.

"İZMİRLİLER KILIÇDAROĞLU'NA 'NEDEN 30 YILDIR HAKKIMIZI VERMEDİN' DİYOR"

Sayan konuşmasında şunları kaydetti:

Biz adaylar olarak seçim çalışmalarını yaptığımız için az çok ne olduğunu biliyoruz. Gerçekten ben 2015'te de İzmir'de adaydım. Aradan 8 yıl geçti. Ve İzmir değişimden yaşana. CHP'nin yapmadıkları hizmetleri biliyorlar. İzmir'in öyle bölgeleri var ki Afganistan'ın en geri kalmış kentinden geri durumda. Bu 25-30 yıldır yerelde CHP'nin iktidar olduğu bir şehir İzmir. Kılıçdaroğlu'nun 'Sana söz! İzmir hakkını alacak' afişlerine İzmirliler 'Neden 30 yıldır hakkımızı vermedin' diyorlar. Bu soruyu sormak bile büyük değişimin göstergesi ve ayak sesleridir. Ben bunu İzmir'de net bir şekilde görmekteyim. İzmir sokaklarında sahada aktifim ve gittiğim her yerde İzmir değişim için karar verdi.

"CHP'LİLER HDPKK İLE İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZ"

Doğu ve Güney Doğu'da Kemal Kılıçdaroğlu miting yaptıkça orada HDP ile birlikte gövde gösterisi sergiledikçe 'kana kan dişe diş! Sana sözümüz var Öcalan' diyerek Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar diğer bölgelerimizde HDP'li olmayan insanlarda çok büyük bir rahatsızlık meydana getirmiştir.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKAN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Hal böyle olunca Başkan Erdoğan'a destek artıyor. Halk, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyor. Artı İzmir vatan söz konusu olunca ilk kurşunu atan ve yiyendir. Her zamankinden daha çok Türkiye'nin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı var. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Türk halkı herkese çok büyük ders verecek. Sayın Erdoğan 1. turda bu seçimi önde bitirecektir. Bunu bir kenara yazın. AK Parti mitingleri 100'de yüz artışla yapıldı.

"HDPKK GERÇEĞİNİ HALK GÖRÜYOR"

HDP'lilerin Kandil'dekilerin konuşmaları ve meydan okumaları 'cezaevlerini kıracağız, kapıları kıracağız' demeleri artık ne boyutta olduğumuzu gösteriyor ve Türkiye bunu görmektedir. HDP'nin de içinde yer aldığı 6'lı masa seçim hilesi bahane etme peşinde. Türkiye'de kaos çıkarma peşinde. Yani subliminal bir mesaj vermekteler. Gezicileri sokağa çağırmaktalar. Anketlerde kaybettiklerinin farkındalar. Kesinlikle seçim sonuçlarını kabul etmeyecekler. Gezi olayları tertip etmekteler. Bütün tezgahları hazır. Avrupa ve Batı ile bunu yapmaktalar.

"YA BİZ YA BATI KAZANACAK"

14 Mayıs'ta ya onların çocukları yani Batı, ya da bizim çocuklar kazanacak. Biz 14 Mayıs seçiminde 15 Temmuz ruhunu gerçekleştirmemiz lazım. Başkan Erdoğan'ın ihtiyaç duyulan bir liderdir. Bunlar 15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta gerçekleştirmek istiyorlar ve çalışıyorlar. Bizim sandıklara sahip çıkmamız lazım. Olaylardan uzak kalarak. Bunlar bize saldırmaya çalışacaklar.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ DARBEYİ ENGELLEYECEĞİZ"

Türkiye'de siyasi darbe yapmak isteyenleri de engelleyeceğiz. Ülkemiz tam bağımsız ülke olacaktır. Başımızda 20 yıllık bir pilot var o da Başkan Erdoğan'dır.