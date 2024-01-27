27 Ocak 2024, Cumartesi
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AK Parti İzmir ilçe aday tanıtım programına damga vuran şarkı: Sevdik sevdalandık biz İzmir’e bağlandık
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayını açıklıyor. Açıklama öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın kürsüye çıkmasıyla birlikte İzmir'e özel hazırlanan şarkı çalındı.