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AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi! Başkan Erdoğan da katılacak

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 14:54
Güncelleme:23.10.2023 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan cumartesi günü düzenlenecek Büyük İstanbul mitingine katılacak. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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