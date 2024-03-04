AK Parti İstanbul'dan '31 Mart' konulu reklam filmi: Algı ve reklam belediyeciliğine son

Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin 31 Mart yerel seçimler öncesinde yayınladığı reklam filmi izlenme rekoru kırmıştı. MHP, “31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son” notuyla reklam filmini paylaşmıştı. İstanbul'un ve İstanbullunun yarası CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliği anlayışına dair paylaşılan reklam filmiyle göndermeler yapılmıştı. Sosyal medyada izlenme rekoru kıran paylaşımın ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Vol II." paylaşımıyla yeni bir reklam filmi yayınladı ve MHP'ye atıfta bulundu.

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