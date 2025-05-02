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AK Parti grubu söz verilmediği için salonu terk etti: ’Bodrum’un sorunları rafa kaldırılıyor’

AK Parti grubu söz verilmediği için salonu terk etti: 'Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 23:00
Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan tartışma sonrası kendilerine söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız." diye konuştu.
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AK Parti grubu söz verilmediği için salonu terk etti: ’Bodrum’un sorunları rafa kaldırılıyor’
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