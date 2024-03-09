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AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü saha çalışmasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 12:29
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü saha çalışmalarını sürdürüyor. Düzce için yeni projeleri neler? AK Parti düzce belediye başkan adayı sahada neler yapıyor? Düzce'nin çözüm bekleyen sorunları neler? Ayrıntıları Faruk Özlü A Haber muhabiri Yusuf Gül’e anlattı.
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