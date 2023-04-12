12 Nisan 2023, Çarşamba
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Ayşegül Biçer’den A Haber’de HDP ve PKK’ya net mesaj
Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetine katılan ve 2021 yılında oğluna kavuşan Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Biçer, Diyarbakır 4. sıradan aday gösterildi. Biçer, A Haber’de adaylık kararını yorumladı. Diğer yandan Biçer, terör örgütü PKK ve HDP ilişkisini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Terörün zulmüne dur diyen Biçer, TBMM’ye geldiğinde masaya yumruk vurarak, “HDPKK’ya ‘Kadınlara en çok zulmü siz yaptınız’ diyeceğim” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlarında olduğunu ifade eden Biçer, "AK Parti’nin 22 yılda terör ile mücadelelerine şahit olduk. Bu nedenle AK Parti’den vekil adayı oldum. Allah’ın izni ile Diyarbakır’da ve Türkiye genelinde sandıklar patlatılacak. Gereken cevabı 15 Mayıs’ta vermiş olacağız." mesajını verdi.