22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi duyurdu

AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi duyurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 13:27
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşünde 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere ilişkin konuştu. Başkan Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla ilgili devam eden sürece dair bilgi vererek adayların duyurusunun yapılacağı tarihi açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
AK Parti adaylarını ne zaman açıklayacak?
Başkan Erdoğan Mısır’a gidecek
Başkan Erdoğan Mısır'a gidecek
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
Gazzeli dahiyi kurtarma operasyonu!
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
İYİ Parti’de kayıp para ve taciz tartışmaları!
İYİ Parti'de kayıp para ve taciz tartışmaları!
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Esir anlaşması savaşı bitirir mi?
Rehine takası için ateşkes!
Rehine takası için ateşkes!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Ateşkes kararında Türkiye’nin etkisi!
Tunç Soyer: İzmir 50 yıldır ihmal edildi
Tunç Soyer: İzmir 50 yıldır ihmal edildi
Asgari ücrete tek zam sinyali!
Asgari ücrete tek zam sinyali!
İP’te gizli WhatsApp skandalı
İP'te gizli "WhatsApp" skandalı
Elon Musk’tan Filistin’e destek!
Elon Musk'tan Filistin'e destek!
Daha Fazla Video Göster