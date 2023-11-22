22 Kasım 2023, Çarşamba
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AK Parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi duyurdu
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşünde 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere ilişkin konuştu. Başkan Erdoğan, belediye başkan adaylarıyla ilgili devam eden sürece dair bilgi vererek adayların duyurusunun yapılacağı tarihi açıkladı.