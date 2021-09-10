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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'den Edremit ilçesindeki skandala ilişkin A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 10.09.2021 01:27
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey bir kadına siyah örtü giydirilmesinin ardından zincirlerlenmesine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Canbey yaşanan olayın temsili bir tiyatro ile zihinlerdeki engellerin hala kalkmadığını gösterdiğini ifade etti. Bu tiyatroyu yapanların hala milletle barışamadığını belirtirken, bu konuyu milletin büyük bölümünün kınadığını sözlerine ekledi.
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