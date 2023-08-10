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AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak! Ankara ve İstanbul için özel çalışma yürütülecek

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 09:22
AK Parti 7 Ekim'de büyük kongresini yapacak sonrasında da gelenekselleşmiş kampını toplayacak. Yeni yasama yılı ve yerel seçimler ele alınacak. Bu süreçte İstanbul, Ankara gibi iller için de özel bir çalışma yürütülecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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