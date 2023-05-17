AK Parti 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? Külliye'de "ikinci tur" zirvesi! Neler konuşuldu?

14 Mayıs seçimlerinin ardından ikinci tur hazırlıkları başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın beş lideri ile dün bir araya geldi. Başkan Erdoğan ittifak ortakları ile ne konuştu? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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