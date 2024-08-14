AK Parti 23 yaşında! Reklam filmi salonu ayağa kaldırdı

AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında Başkan Erdoğan liderliğinde kuruldu. 23. yıl dönümünü 81 ilde kutlayan AK Parti'de büyük heyecan ve coşku var. Ankara'da düzenlenen 23. yaşa özel programda yayınlanan reklam filmi salonu ayağa kaldırarak büyük bir beğeni kazandı.