AI’ntep yapay zeka festivali! Türkiye’nin üretken festivali

Hasan Kalyoncu Üniversitesi yapay zeka festivali düzenledi. Festivalde ilgili sektör liderleri, uzmanlar ve akademisyenler öğrencilerle bir araya geldi yapay zeka projeleri yatırımcılarla buluştu.

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