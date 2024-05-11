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AI’ntep yapay zeka festivali! Türkiye’nin üretken festivali

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.05.2024 17:20
Hasan Kalyoncu Üniversitesi yapay zeka festivali düzenledi. Festivalde ilgili sektör liderleri, uzmanlar ve akademisyenler öğrencilerle bir araya geldi yapay zeka projeleri yatırımcılarla buluştu.
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AI’ntep yapay zeka festivali!
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