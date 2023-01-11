11 Ocak 2023, Çarşamba
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Ahmet Davutoğlu'ndan 'kukla aday' tehdidi: Söylediklerimizi kabul etmezse kriz çıkar yeniden seçime gidilir
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçilen kukla adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Davutoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Hayal ettikleri Türkiye’ye bakar mısınız? Bu sözler, 6’lı masanın, 6’lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." açıklamasında bulundu. Davutoğlu'nun sözleri, muhalefet kanadında da 'tehdit' olarak yorumlandı ve tepkiler de gecikmedi.