Ahmet Çalık 'su yastığı' kurbanı mı? Genç futbolcuyu hayattan koparan kaza nasıl meydana geldi?

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, nikah işlemleri için Ankara'ya gitmişti. Ancak ölüm onu dönüş yolunda yakaladı. Genç futbolcunun kullandığı otomobil yağış nedeniyle Ankara-Niğde otoyolunda kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole uçtu. Ahmet Çalık, kaza yerinde hayatını kaybetti. Türkiye'yi üzüntüye boğan Çalık'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara Elmadağ'da toprağa verildi. Peki genç futbolcuyu hayattan koparan kaza nasıl meydana geldi?

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