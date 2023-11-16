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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 09:53
Dünya onu daha 10 yaşındayken katil İsrail askerlerinin karşısına korkusuzca dikildiği ve hesap sorduğu o görüntülerle tanıdı. Bir simge bir semboldü. Çok değil sadece birkaç hafta önce 'Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuşmuş, İsrail'in yıllardır halkına uyguladığı zulmü anlatmıştı. Cesur kız o röportajdan birkaç gün sonra evinde yaka paça gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin baskın sırasında maruz kaldığı zorbalığın görüntülerini arkadaşımız Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş ele geçirdi.
Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu AHED TAMİMİ'NİN ANNESİ A HABER'E KONUŞTU

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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu
Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu
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