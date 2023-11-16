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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

Dünya onu daha 10 yaşındayken katil İsrail askerlerinin karşısına korkusuzca dikildiği ve hesap sorduğu o görüntülerle tanıdı. Bir simge bir semboldü. Çok değil sadece birkaç hafta önce 'Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuşmuş, İsrail'in yıllardır halkına uyguladığı zulmü anlatmıştı. Cesur kız o röportajdan birkaç gün sonra evinde yaka paça gözaltına alındı. Ahed Tamimi'nin baskın sırasında maruz kaldığı zorbalığın görüntülerine arkadaşımız Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş ulaştı.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 09:53
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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

Ahed Tamimi... O Filistin direnişin sembol isimlerinden biri.

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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

Vatanını toprağını korkusuzca savunduğu için defalarca gözaltına alınmıştı.

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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

İsrail askeri Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran Filistin'in cesur kızı Tamimi'yi, susturmak için yine iş başındaydı.

Sabaha karşı evine operasyon düzenleyip şiddet kullanarak onu tek kelime etmesine izin vermeden gözaltına aldı. Utanç veren o görüntülere A Haber ulaştı.

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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

Şimdi genç kız gözaltında. Öyle ki İsrail askerleri sabaha karşı uykusunda işte bu yaşadığı evini basıp gözaltına aldı. Ailesi A Haber için evinin kapılarını açtı ve bize o geceyi anlattı.

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Ahed Tamimi’nin annesi A Haber’e konuştu! Katil İsrail’in zulüm görüntüleri

"BENİ DE TARTAKLADILAR"

- Ben uyuyordum fakat kendisi uyanıktı. Çünkü kendisini gelip tutuklayacaklarını tahmin ediyordu. Onu kollarımın arasından zorla aldılar. Beni de tartakladılar. Ondan sonra evi dağıtmaya başladılar. Her şeyi kırdılar ve elbiseleri etrafa dağıttılar.