Fransa'da protesto ateşi büyüyor! Macron hükümetine tepki: 121 gözaltı

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik tepkiler büyüyor. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etti. Haftalardır devam eden gösterilerde tansiyon yükselirken polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda 121 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde devam eden protestolar, hükümete yönelik tepkilerin odağı haline geldi.