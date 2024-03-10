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Agit Akan'a MAHZEN darbesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 08:46
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli olarak 4 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak "Mahzen-8" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında Agit Akan'ın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.
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