Agit Akan’a MAHZEN darbesi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli olarak 4 ilde jandarma tarafından eş zamanlı olarak "Mahzen-8" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında Agit Akan'ın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi.

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