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Afrin zaferi 5. yılında! Zeytin Dalı Harekatı kirli planları nasıl bozdu?

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 13:17
Zeytin Dalı Harekatı, zulümler karşısında susan dünyaya bir cevap oldu. Afrin PKK’lı teröristlerden temizlendi. ABD’nin kurmayı planladığı terör kökenli uydu devlet planı bozuldu. 5. yılını geride bıraktığımız harekat ne anlama geliyor?
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