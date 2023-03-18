Afrin zaferi 5. yılında! Zeytin Dalı Harekatı kirli planları nasıl bozdu?

Zeytin Dalı Harekatı, zulümler karşısında susan dünyaya bir cevap oldu. Afrin PKK’lı teröristlerden temizlendi. ABD’nin kurmayı planladığı terör kökenli uydu devlet planı bozuldu. 5. yılını geride bıraktığımız harekat ne anlama geliyor?

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